شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم من البروفة النهائية لحفل ليلة رأس السنة غداً.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدادات مكثفة تقوم بها النجمة نانسى عجرم من أجل حفلها غداً في مصر احتفالاً بليلة رأس السنة، ومؤخراً كشفت عن تلك الاستعدادات من خلال فيديو عبر حسابها على موقع انستجرام وتحديداً خاصية الاستورى علقت عليه بكتابة "البروفة النهائية"، فى إشارة لاستعدادها لحفل الغد الذى كشفت عنه الشركة المتحدة في وقت سابق.



نانسى عجرم

وروجت النجمة اللبنانية نانسى عجرم فى وقت سابق لحفل رأس السنة الذى ستحييه في مصر مع النجم تامر حسنى، على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة، بدون جمهور، ونشرت نانسى آنذاك برومو الحفل عبر حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، معلقة عليه قائلة، "الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة معكم جميعا"، وسيتم إذاعة الحفل الساعة الحادية عشرة مساءً على قناتي on e، والحياة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، قررت الاحتفال بليلة رأس السنة، بتنظيم حفل يحييه كل من المطرب تامر حسني والنجمة نانسي عجرم على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة، بدون حضور الجماهير.

من جانبه قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم المتحدة للخدمات الإعلامية إن الحفل سيتضمن أهم وأجمل أغنيات تامر حسنى ونانسى عجرم.

وأضاف أن تامر مرسى، كان شديد الحرص على إرضاء كافة أذواق المشاهد المصرى، والمنافسة بين القنوات، وعلى ذلك تحضر قنوات DMC و CBC مفاجآت أخرى للجمهور المصرى والعربي فى ليلة رأس السنة .