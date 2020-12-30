شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر: سعيدة بردود الأفعال ونسب المشاهدة بعد عرض أول 3 حلقات من مسلسل لؤلؤ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة مى عمر، عن سعادتها بردود الأفعال ونسب المشاهدة عقب عرض أول 3 حلقات من مسلسل لؤلؤ، الذى شهد نجاحات كبيرة، حيث تصدر التريند على السوشيال ميديا.

وكتب النجمة مى عمر، عبر حسابها بموقع تويتر:" سعيدة بردود الأفعال ونسبة المشاهدة بعد عرض أول 3 حلقات من مسلسل لؤلؤ وإن شاء الله الحلقات القادمة أحلى وأحلى".



مى عمرو عبر تويتر

يأتي ذلك عقب دفاع مى عمر عن النجمة نيرمين الفقى التى تشاركها بطولة مسلسلها الجديد لؤلؤ، بعد تعليق ساخر من إحدى متابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، إلا أن مى عمر ردت مؤكدة أنها تحترم كل زملائها بالعمل ولا تسمح بالغلط فى أحد منهم، قائلة: "شكرا على رأيك في المسلسل بس عايزة أقولك على حاجة كل كاست العمل نجوم كبار ومهمين وأضافوا للمسلسل وميصحش أبدا تدخلى على صفحتى الشخصية وتغلطي فى زمايلى ونرمين الفقى ممثلة مهمة اتشرفت أنها شاركت فى مسلسل لؤلؤ، وحقيقى كلنا فالمسلسل أخوات وأصحاب وحبايب ومش هاسمح لحد يغلط فى زمايلى اللى بحبهم وبحترمهم كلهم".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدى هيكل، وهدير عبد الناصر، ومحمد مهران وأحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.