شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى تدعم يسرا اللوزي وتتضامن معها: جميلة الجميلات بأخلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج "معكم" على توجيه الدعم للفنانة يسرا اللوزي عقب وصفها من قبل أحد متابعيها بـ"أم الطرشة"، حيث نشرت صورة لها وكتبت في تعليق تدعمها به "يسرا اللوزي بالنسبة لي جميلة الجميلات، بقلبها و اخلاقها وامومتها و وعيها ورقيها.. والأهم إنها بتلهم الآخرين بإيجابياتها تجاه أسرتها ومجتمعها ونفسها، للمرة المليون .. بحبك يا يسرا".

وكان تضامن الشاعر الغنائى أمير طعيمة هو الآخر مع الفنانة يسرا اللوزي بعدما وصفها أحد المتابعين عبر حسابها على إنستجرام بأنها "أم الطرشة" متنمرا على ابنتها، كما تضامن مع النجمة سوسن بدر بعدما تمنى لها متابع الموت.

وغرد أمير عبر حسابه على تويتر قائلا: "المفروض حد شاطر فى السوشيال ميديا يجيب صور العيال دى وأسماءهم الحقيقة وكل شوية تتعمل قائمة بالأشكال دى عشان المجتمع يبقى عارفهم وعشان يدفعوا تمن قلة أدبهم ويبقوا منبوذين فى كل مكان يروحوه من أمن العقاب أساء الأدب".



منى الشاذلى تدعم يسرا اللوزى

ولقنت يسرا اللوزى أحد متابعيها عبر حسابها على إنستجرام وصفها بأنها "أم الطرشة" درسا فى فنون الرد والأخلاق، وذلك عقب حلقتها فى برنامج "معكم" على قناة CBC مع الإعلامية منى الشاذلى، مشيرة إلى أنها فخورة بأنها أم لطفلة صماء ستصبح إنسانة متفوقة ومثقفة وتعتمد على نفسها بدون أن تكون عبئا على أحد، مقدمة توعية بخصوص مصطلح "الطرش".