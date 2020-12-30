شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة من شهر عسل شادية وعماد حمدى فى خمسينيات القرن الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محبو وعشاق الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على إنستجرام، عن صور جديدة نادرة لدلوعة السينما المصرية، منذ نحو 67 عاما، مع الفنان الكبير الراحل عماد حمدى، بعد زواجهما مباشرة عام 1953، وتواجدهما خلال فترة شهر العسل.





وأقام أحد محبى الفنانة الراحلة شادية، بئر ماء فى إحدى المناطق العشوائية، كصدقة جارية على روحها دون أن يعلن عن اسمه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لبئر الماء .وأظهر الفيديو المنطقة التى بها البئر وظهر فيه مواطن يشرح حاجة هذه المنطقة للمياه ويدعو للفنانة الراحلة بالرحمة وحسن الجزاء.





ووضع فاعل الخيرآخر، لافتة على البئر مكتوب عليها "صدقة جارية فى ثواب المرحومة بإذن الله تعالى فاطمة أحمد كمال الدين شاكر"، وهو الاسم الحقيقى للفنانة شادية، إضافة إلى تاريخ وفاتها.. الثلاثاء 11 ربيع الأول 1439 هجرية - الموافق 28 - 11 - 2017".







