شكرا لقرائتكم خبر عن لؤلؤ .. مى عمر عن المسلسل: الحلقات المقبلة تشهد مفاجآت وتحول جذرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة مى عمر، إنها سعيدة بردود الأفعال الإيجابية على الحلقات الأولى من مسلسلها الجديد لؤلؤ، الذى يعرض حاليًا على شاشة قناة on، مشيرة إلى أن الحلقات المقبلة من المسلسل ستشهد مفاجآت عدة، سواء على مستوى العلاقة بينها وبين طارق رجل الأعمال "أحمد زاهر"، بالإضافة إلى رحلة صعود لؤلؤ لتصبح أشهر مطربة فى الوطن العربى.

مسلسل لؤلؤ لؤلؤ مسلسل ملئ بالأحداث المثيرة وأوضحت مى عمر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المسلسل ملئ بالأحداث سواء الرومانسية أو الدرامية أو المثيرة، خاصة أن أغلب أحداث العمل مرتبطة بالاشخاص حول لؤلؤ ورحلة كفاحها، لافتة إلى أن نموذج لؤلؤ متواجد فى مجتمعنا، حيث لدينا سيدات بدأوا من الصفر وبالمجهود والتعب والمشقة، أصبحوا نماذج ناجحة ومتميزة فى المجتمعات العربية، ونموذج لؤلؤ ليس مرتبط بالفن فقط، بينما مرتبط بفكرة النجاح على جميع الأصعدة. لؤلؤ مسلسل تدور أحداثه فى 40 حلقة مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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