شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرية مؤخرته وارتداء"حماله الصدر"..حفيد عمر الشريف بصحبه ممثلةإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عمر الشريف جونيور حفيد النجم العالمى عمر الشريف مازال يتبع سياسة لفت الأنظار بتصرفاته غير المحسوبة، بحثا عن المزيد من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، والوصول للشهرة التى قد تؤهله ليكون نجم سينما بدلا من تقديم أدوار صغيرة وكأنه "كومبارس".

فوجئ مرتادى موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام" اليوم بنشر عمر الشريف جونيور صورة جديدة على صفحته بـ " إنستجرام " التقطها فى تل أبيب و ذلك مع مذيعة وعارضة أزياء إسرائيلية تدعى " روتم سيلا " وكأنه يسعى لكسب قطاع من المعجبين هناك، وكانت الصورة داخل من إحدى مواقع التصوير .

وأعتاد عمر الشريف جونيور على فعل التصرفات الشاذة التى أثارت العديد من سلاسل الجدل السنوات الماضية و خاصة أنه يتباهى دائما بأنه مثلى الجنس، ويلتقط الصور التى تثير الكثير من الجدل على مواقع التواصل المختلفة مثل تعرية " مؤخرته " فى بعض الصور، و صور أخرى ظهر بها وهو يرتدى " حماله صدر "، كذلك ظهر حفيد النجم الشهير وهو يقف بجانب عمود من الحديد وكأنه يرقص "Pole dance" وهو الفن المعروف بشكل واسع فى نوادى التعرى فقط ومنها تم اشتقاقه ليعرف بفن "رقص العمود"، وأشار أنه بالتأكيد سيقدم "striptease " الذى يعتمد بشكل كلى على إثارة الغرائز والشهوات وهو عادة ما يكون أمام جمهور النوادى الليلية.



حفيد عمر الشريف



حفيد عمر الشريف