شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تودع 2020 برقصة ورسالة.. اعرف هى إيه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت النجمة الكبيرة شريهان، عام 2020، بطريقة مختلفة، حيث نشرت عبر ستورى حسابها على انستجرام، مقطع فيديو وهى ترقص خلال إحدى الحفلات، وفى الخلفية أغنية "انتى أى كلام" للمغنى تميم يونس، زينتها بتعليق، "رسالتى لـ 2020"، فى إشارة إلى كلمات الأغنية.

واحتفلت مؤخرا أيقونة الاستعراض النجمة الكبيرة شريهان، بعيد ميلادها الـ56، حيث ولدت يوم 6 ديسمبر عام 1964.

بدأت شريهان حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، حيث درست فى طفولتها الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت فى بطولة مسلسل "المعجزة" وأنتجته لها والدتها، كما شاركت فى طفولتها فى فيلمى قطة على نار ونصف دستة أشرار وقدمت بعدهما العديد من الأفلام المهمة مثل "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح".

ورغم قلة المسرحيات التي قدمتها شريهان، إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفني، وهى: "المهزوز، إنت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على"

وكانت من أهم مناطق تميز شريهان في التليفزيون هى الفوازير الرمضانية التي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتي لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها: "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة".