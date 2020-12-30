شكرا لقرائتكم خبر عن "دليلة" ابنة يسرا اللوزى تتصدر السوشيال ميديا دون ذنب .. شاهد أجمل الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت "دليلة" ابنة النجمة يسرا اللوزي مواقع التواصل الإجتماعي الساعات الماضية بسبب تعرضها للتنمر دون ذنب بسبب إصابتها بالصمم، وذلك بعد قيام متابع عند والدتها بموقع "انستجرام"، بوصفها بـ "أم الطرشة" ولكن والدتها لقنت المتنمر درسا قاسيا فى كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات الخاصة.



يسرا اللوزي وابنتها

ولا تفضل يسرا اللوزى إظهار ابنتها كثيرا من خلال نشر صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ولكنها بالوقت نفسه دائمة التحدث عنها، فنشرت مؤخرا وقت الحجر الصحى الذى فرضه فيروس كورونا، صورة لها من داخل منزلها، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام، والتى ظهرت فيها وهى ملطخة بالألوان على وجهها، وكتبت ساخرة "وآدى آخرة القعدة فى البيت مع العيال"، لتوضح قيام ابنتها باللعب معها بالألوان على وجهها.



يسرا اللوزي



يسرا اللوزي تحتضن ابنتها

كما نشرت صورة أخري لها وهي تختبئ أسفل فستانها خلال اصطحابها معها في مهرجان الجونة، وعلقت علي الصورة قائلة :"من صورى المفضلة أثناء الدورة الأولى لمهرجان الجونة مع بنتى فى ٢٠١٧"، كما يؤكد الجمهور على الشبه الكبير بين يسرا في طفولتها وبين أبنتها وهي ما أيدته تماما بعد نشرها صورة لها في مرحلة الطفولة.



يسرا



يسرا اللوزي في طفولتها

ودائما ما تحرص يسرا اللوزي على المشاركة بمبادرات خاصة بضعاف السمع بعد تجربتها مع ابنتها وكان أخرها مشاركتها في مبادرة قراءة القصص للأطفال ضمن حملة " #SAVEWITHSTORIES" العالمية فى مصر برعاية هيئة إنقاذ الطفولة بمصر، الخاصة بقراءة القصص للأطفال لتساعدهم فى التعبير عن أنفسهم خاصة لبعض الحالات الخاصة.

تزوجت يسرا عام 2009 وانجبت دليلة بعد خمس سنوات من زواجها ولكن بعد شهور من ولادتها اكتشفت معاناتها مع ضعف السمع.