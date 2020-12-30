شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق للنجمة يسرا عن تطور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة الكبيرة يسرا، عن تطور حالتها الصحية بعد اصابتها بفيروس كورونا قائلة "الحمدلله أنا أحسن دلوقتى، بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمدلله..أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي، وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف، خالص الشكر والتقدير ليهم".

وأضافت الفنانة الكبيرة خلال منشور كتبته علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بشكركم جميعا من قلبى على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم، وأتمنى للجميع الشفاء والصحة، وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربى، ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.

وكانت الفنانة الكبيرة يسرا أصيبت بفيروس كورونا، حيث ثبتت إيجابية التحليل، وتخضع حاليًا إلى البروتوكول العلاجى، وقالت النجمة الكبيرة يسرا، لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم".

ووجهت يسرا حديثها للجمهور قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".