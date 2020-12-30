شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا اعترفت النجمة العالمية ديون وارويك بأنها واحدة من المعجبات بنيكى ميناج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعرف النجمة العالمية ديون وارويك أنها من أكثر المشاهير دعما لكل الموجودين حولها بطريقتها البسيطة التي تظهر عادة خفة ظلها، فهى تسعى دائما للإشادة بالمجهودات البارزة وخاصة إذا كان الأمر متعلق بصناعة الموسيقى وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " تويتر " .

وجهت مؤخرا إحدى المعجبات سؤال للنجمة الشهيرة ديون وارويك ذات الـ ( 80 عاما ) عبر موقع التواصل الاجتماعى الشهير " تويتر " إذا كانت من المعجبات بنجمة الراب الشهيرة نيكى ميناج ، لترد وارويك على الفور فكتبت :" نعم ، فنيكى ميناج لديها مسيرة فنية رائعة " ، هى التويته التى تداولها عدد كبير من عشاقى ومحبى ميناج على الـ social media.





ويبدو أن النجمة الشهيرة لم تنسى نيكى ميناج وقررت أن تغازلها بـ " تويته " أخرى لتسأل ميناج عن رأيها فى شكل شعرها الجديد وهو عبارة عن شعر مستعار باللون الوردى .

ولم تتوقف مغازلة النجمة الشهيرة لينكى ميناج حتى أن ديون وارويك نشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة متحركة " gif " لنيكى ميناج و هى مرتديه شعر مستعار باللون الوردى وهى ترقص .

نيكي ميناج

