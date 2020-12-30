شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية ضد نيتفلكس بسبب مسلسل Outer Banks.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع مدرس ومؤلف للغة الإنجليزية في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد منصة Netflix، بسبب مسلسل "Outer Banks" بدعوى انتهاك حقوق النشر، تم تقديم الشكوى الرسمية في 21 ديسمبر الجارى من قبل كيفين ووتن، مؤلف رواية "Pennywise: The Hunt for Blackbeard’s Treasure"، التى طرحت في عام 2016 ، يدعي ووتن أن Netflix ومؤلفي العمل " جوش بات وجوناس بات وشانون بيرك"، استلهموا فكرة المسلسل من كتابه، وفقا لما نشره موقع " Variety".

تزعم الدعوى أن كلاً من المسلسل والكتاب يشتركان في أوجه تشابه مذهلة، بما في ذلك أنهما تجريان في بلدة أوتر بانكس، ونفس عدد الشخصيات الرئيسية التي تشترك في قصص مماثلة، وأعداء، ولم ترد Netflix على الفور على طلب Variety للتعليق.

وحسبما نشر موقع أمازون فـإن كتاب ووتين يدور حول: "اكتشف بنجامين وناثانيال بينيوايز، جنبًا إلى جنب مع عمهما، أوتاواي بيرنز، دليلًا أثناء الغوص قبالة ساحل أوكراكوك يأخذهم في مغامرة عبر قارتين، وبالتالي يجب أن يخدعوا مجموعة شريرة من صيادي الكنوز الذين لن يتوقفوا عند أي شيء ليمسكوا الصندوق حتى يتمكنوا من استخدام محتوياته لتعزيز أجندتهم ".

يسعى ووتن لإثبات أن كتاب العمل تمكنوا من الوصول إلى كتابه قبل عرض المسلسل، وفقًا للشكوى، يدعي ووتن أن هذا ممكن لأنه باع الكتاب وروج له في ويلمنجتون، نورث كارولاينا، وهو مكان قال منشئو العرض سابقًا إنه مصدر إلهام لهم.

يسعى ووتن للحصول على تعويض كبير، وفقا لما نشره موقع " Variety".

وكان المؤلف الأمريكى جوناس بات، كاتب مسلسل Outer Banks، قد صرح أنه لديه خطط لـ أكثر من أربع أو خمس مواسم من العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، حيث قال بات " منذ أن بدأنا العمل على Outer Banks، كنا متوقعين أن العمل سيستمر لأكثر من أربع مواسم، قبل طرح الموسم الأول من العمل، طلبت مننا نيتفلكس العمل على الموسم الثانى".

واستكمل بات حديثة " سنتمكن من الانتهاء قريبا من الموسم الثانى من العمل، الذى سيدور فى جزر الباهاما، ولكن بالتأكيد سيعود الجميع إلى Outer Banks، ولكن حلقة أو اثنتين ستدور على بعض جزر البهاما. "

مسلسل Outer Banks يدور حول مجموعة من المراهقين، الذى يعثرون على خريطة كنز، وتكتشف سرا مدفونا منذ فترة طويلة فى المنطقة التى يعيشون فيها.

مسلسل Outer Banks، من بطولة ماديسون بيلى، مادلين كلاين، جوناثان ديفيس، تشارلز إستين، الكسيس ديزيريه جونز، روب مارس، أوستن نورث، رودى بانكو، درو ستاركى، تشايس ستوكس، كارولين ارابوجلو.