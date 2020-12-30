شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تطمئن جمهورها: الحمد لله أحسن دلوقتى وحالتى مستقرة ومازلت فى العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة الكبيرة يسرا، جمهورها ومتابعيها فى كل مكان، على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، مشيرة إلى أنها أفضل بفضل دعاء الجماهير وحالتها حاليا مستقرة، لكنها مازالت تخضع للعزل المنزلى واتباع العلاج تحت إشراف كادر طبى.

وكتبت يسرا، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "الحمد لله، أنا أحسن دلوقتى بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلى وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبى مشرف.. خالص الشكر والتقدير ليهم".

وأضافت يسرا: "بشكركم جميعا من قلبى على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم.. وأتمنى للجميع الشفاء والصحة.. وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربى ويكفينا شر هذا الوباء وينصرنا عليه.





وكانت الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيبت بفيروس كورونا، حيث ثبتت إيجابية التحليل، وتخضع حاليًا إلى البروتوكول العلاجى، وقالت النجمة الكبيرة يسرا، لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا.