شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى فى أحدث صورة تجمعه مع والدته "بقلب أبيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد حلمى متابعيه وجمهوره على موقع التواصل الاجتماعى، انستجرام، صورة جديدة مع والدته، حيث نشر الصورة عبر خاصية "ستورى"، ورسم عليها قلب أبيض، ودائرة على يديها الموضوعة على يديه وعلق: "حنان"، وهى المرة الثانية التى ينشر فيها حلمى صورة مع والدته حيث سبق وقام بنفس الأمر بالتزامن مع عيد الأم.

ووقتها كتب، " كل سنة وأنتى طيبة يا أمي، لو كان بإيدي أرجع الزمن تاني كنت رجعته علشان أستمتع بتربيتك ليا من أول وجديد".



والدة احمد حلمى

من ناحية أخرى يحرص الفنان أحمد حلمى طوال الآونة الأخيرة على الاستمتاع بوقته فى نهاية العام الجارى برحلات بحرية مستمرة، كشف عنها من خلال حسابه الرسمى على انستجرام، حيث نشر أكثر من صورة وفيديو يعكس حبه للصيد.

كما ظهر ضمن تلك الرحلات بصحبة زوجته الفنانة منى زكى وصديقتهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، حينما ظهرا معاً خلال صور وفيديوهات شاركا بها متابعيهم على انستجرام مؤخراً.