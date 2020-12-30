شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة مدافعا عن يسرا اللوزى: "العيال لازم تتجاب ويبقوا منبوذين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامن الشاعر الغنائى أمير طعيمة مع الفنانة يسرا اللوزى بعدما وصفها أحد المتابعين عبر حسابها على إنستجرام بأنها "أم الطرشة" متنمرا على ابنتها، كما تضامن مع النجمة سوسن بدر بعدما تمنى لها متابع الموت.

وغرد أمير عبر حسابه على تويتر قائلا: "المفروض حد شاطر فى السوشيال ميديا يجيب صور العيال دى وأسماءهم الحقيقة وكل شوية تتعمل قائمة بالأشكال دى عشان المجتمع يبقى عارفهم وعشان يدفعوا تمن قلة أدبهم ويبقوا منبوذين فى كل مكان يروحوه من أمن العقاب أساء الأدب".



أمير طعيمة

ولقنت يسرا اللوزى أحد متابعيها عبر حسابها على إنستجرام وصفها بأنها "أم الطرشة" درسا فى فنون الرد والأخلاق، وذلك عقب حلقتها فى برنامج "معكم" على قناة CBC مع الإعلامية منى الشاذلى، مشيرة إلى أنها فخورة بأنها أم لطفلة صماء ستصبح إنسانة متفوقة ومثقفة وتعتمد على نفسها بدون أن تكون عبئا على أحد، مقدمة توعية بخصوص مصطلح "الطرش".

كما طالبت الفنانة القديرة سوسن بدر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بإغلاق صفحة متابع لها تمنى لها الموت، من خلال تعليقه على نعيها للمخرج الراحل حاتم على.

ونعت سوسن بدر المخرج الراحل، قائلة: "البقاء لله.. المخرج الموهوب المحترم حاتم على.. خبر صعب جداً الله يرحمه"، ليرد عليها المتابع المتطاول، قائلا: "عقبالك"، لتعاود الرد عليه، قائلة: "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين لأنهم بيتمنوا لقاءه.. أشكرك على دعائك"، ثم قامت بوضع صورة من حساب وصورة هذا المتابع، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، طالبة من جمهورها: "ياريت نقفله صفحته.. أشكركم".