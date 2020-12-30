فن ومشاهير

أنغام تكشف أسرارا تذاع لأول مرة في سهرة رأس السنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

تحل النجمة أنغام ضيفة على زهرة رامي في سهرة خاصة على إذاعة "إينرجي" ليلة رأس السنة يوم الخميس المقبل.

وتكشف أنغام خلال اللقاء الذي سيستمر من التاسعة مساء وحتى الثانية عشر صباحا، الكثير من الأسرار عن حياتها والتي تفرج عنها لأول مرة، على حد قولها.

وعبّرت أنغام خلال اللقاء عن سعادتها لاختيار إذاعة "إينرجي" لكي تطل من خلالها على جمهورها في ليلة رأس السنة الجديدة، رغم قلة ظهورها الإعلامي.

وكشفت زهرة رامي أن أنغام تحدثت في الحوار عن سبب اختيارها الغناء باللهجة الخليجية على حساب اللهجة اللبنانية، كما كشفت من وراء اختياراتها في الأغاني، ودار حديثا مشوقا عن عماد عبد الحليم والفرق بين كليباتها قديما وحديثا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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