أنغام تكشف أسرارا تذاع لأول مرة في سهرة رأس السنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365
تحل النجمة أنغام ضيفة على زهرة رامي في سهرة خاصة على إذاعة "إينرجي" ليلة رأس السنة يوم الخميس المقبل.
وتكشف أنغام خلال اللقاء الذي سيستمر من التاسعة مساء وحتى الثانية عشر صباحا، الكثير من الأسرار عن حياتها والتي تفرج عنها لأول مرة، على حد قولها.
وعبّرت أنغام خلال اللقاء عن سعادتها لاختيار إذاعة "إينرجي" لكي تطل من خلالها على جمهورها في ليلة رأس السنة الجديدة، رغم قلة ظهورها الإعلامي.
وكشفت زهرة رامي أن أنغام تحدثت في الحوار عن سبب اختيارها الغناء باللهجة الخليجية على حساب اللهجة اللبنانية، كما كشفت من وراء اختياراتها في الأغاني، ودار حديثا مشوقا عن عماد عبد الحليم والفرق بين كليباتها قديما وحديثا.
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