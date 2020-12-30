نانسي عجرم تروج لحفلها ليلة رأس السنة على On (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: روّجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لحفل ليلة رأس السنة الذي تحييه في مصر. ونشرت نانسي، برومو الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة معكم جميعا". وسيتم إذاعة الحفل الساعة الحادية عشر مساءً على قناة "On". يشار إلى أن آخر أغنيات نانسي عجرم "إلى بيروت الأنثى" من قصيدة تحمل نفس الاسم للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان هشام بولس، وتوزيع باسم رزق.

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