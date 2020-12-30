محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
أعلنت الفنانة يسرا تحسن حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنها مازالت تخضع للعزل المنزلي تحت إشراف كادر طبي يتابع حالتها.
يسرا كشفت تطورات حالتها عبر صفحتها بموقع فيس بوك، وكتبت: "الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله، أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف".
وتابعت: "خالص الشكر والتقدير ليهم، بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم، وأتمنى للجميع الشفاء والصحة، وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه"
وكانت الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيبت بفيروس كورونا، منذ أيام، وتخضع حاليًا في منزلها وفقا لبروتوكول العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء تدهور حالتها.. يسرا تكشف تطورات حالتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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