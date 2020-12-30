بعد الهجوم عليه بسبب "الحفلة".. هل أخطأ محمد فؤاد بتقديم أغنية مهرجانات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقديم الفنان محمد فؤاد أحدث أغانيه "في الحفلة والساعة 12"، على طريقة أغاني المهرجانات الشعبية، فتح أبواب الهجوم عليه، ونالت الأغنية انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهل أخطأ؟

الناقد الفني طارق الشناوي، علّق في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، على ما يتعرض له محمد فؤاد من هجوم، وقال: "ما حدث هو أن الفنان محمد فؤاد وجد أن القوة الضاربة للحالة الفنية في الغناء والسينما حاليا وهم الشباب؛ أحبوا هذا اللون ولاقت تجارب حكيم وغيره نجاحا، لهذا قرر خوض التجربة كما هي، على العكس من عمرو دياب الذي يقدم أغانيه مؤخرا باستخدام مفردات أغاني المهرجانات الشعبية، لكن من داخل ملعبه".

وأضاف: "محمد فؤاد أراد العودة للمنافسة بقوة مثلما كان في الثمانينات والتسعينات، ويبحث عن طوق النجاة الذي يعيد إليه الجمهور، والتحدي هنا مقياسه رد فعل الناس، هل يقبل جمهوره أن يراه شبيها لكل من حمو بيكا، وحسن شاكوش، وعمر كمال".

الشناوي اختتم بالقول: "في تصوري من الممكن أن يقترب محمد فؤاد من الوصول لهدفه، لكنه لن يستطيع تجاوز مطربي المهرجانات الشعبية ومنهم شطا وكزبرة، وغيرهم".

وتعاون محمد فؤاد في الأغنية مع مغني المهرجانات دبل زوكش "كمؤلف للكلمات"، وتولى تلحينها علاء فيفتي، وذلك في أولى تجاربه معهم.

وسبق فؤاد للتعاون مع مطربي المهرجانات كل من حمادة هلال، وحكيم، وأحمد سعد، ومي كساب.

الفنان محمد فؤاد كان قد طرح في يوليو الماضي أغنية من كلماته وألحانه، بعنوان "شكوى إلى الله" بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية.