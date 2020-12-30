مي كساب وأوكا ضيفا "صبايا الخير" مع ريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف الإعلامية ريهام سعيد، الفنانة مي كساب وزوجها نجم المهرجانات محمد صلاح الشهير بـ"أوكا"، مساء اليوم الأربعاء، في برنامجها "صبايا الخير"، المعروض على شاشة "النهار"، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ونشرت "مي" صورة تجمعها بريهام سعيد وزوجها أوكا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "النهاردة إن شاء الله الساعة ٩.٣٠ مساء على قناة النهار مع ريهام سعيد في صبايا الخير، نحتفل مع بعض بالسنة الجديدة ربنا يجعلها خير عليكم وعلينا".

ومن جانب آخر، تواصل الفنانة مي كساب تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، بطولة شيكو وهشام ماجد ورانيا يوسف وأحمد فتحي ومحمد ثروت وسامي مغاوري وميرنا جميل وغيرهم، من إخراج معتز التوني وإنتاج أمير شوقي.