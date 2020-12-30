كيف ردت سوسن بدر على متابع تمنى لها الموت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تلقت الفنانة سوسن بدر تعليقًا من أحد متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تمنى لها الموت من خلاله، وذلك عقب نشرها نعي للمخرج الراحل حاتم علي، قائلًا: "عقبالك".

وردت "سوسن"، على التعليق قائلة: "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين لأنهم بيتمنوا لقاء الله.. أشكرك على دعائك"، ثم قامت بنشر صورة المتابع عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، طالبة من جمهورها: "ياريت نقفله صفحته.. أشكركم".

من ناحية أخرى، تشارك سوسن بدر في مسلسل "خيط حرير"، مع مى عز الدين، محمود عبد المغني، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج إبراهيم فخر.