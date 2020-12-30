محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تلقت الفنانة سوسن بدر تعليقًا من أحد متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تمنى لها الموت من خلاله، وذلك عقب نشرها نعي للمخرج الراحل حاتم علي، قائلًا: "عقبالك".
وردت "سوسن"، على التعليق قائلة: "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين لأنهم بيتمنوا لقاء الله.. أشكرك على دعائك"، ثم قامت بنشر صورة المتابع عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، طالبة من جمهورها: "ياريت نقفله صفحته.. أشكركم".
من ناحية أخرى، تشارك سوسن بدر في مسلسل "خيط حرير"، مع مى عز الدين، محمود عبد المغني، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج إبراهيم فخر.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف ردت سوسن بدر على متابع تمنى لها الموت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.