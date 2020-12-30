صلاح عبد الله عن انفجار عدن: اليمن في قبضة أعداء الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
أعرب الفنان صلاح عبد الله عن تضامنه مع الشعب اليمني بعد وقوع انفجار في مطار عدن، لحظة وصول أعضاء الحكومة الجديدة، صباح اليوم الأربعاء.
وكتب عبد الله، عبر حسابه على موقع "تويتر": "انفجار عدن معناه، إن اليمن يا ولداه، في قبضة أعداء الحياة".
وحمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحوثيين، المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف مطار العاصمة المؤقتة عدن، وأكد في تغريدة عبر "تويتر"، عدم وقوع إصابات بين أعضاء الحكومة الجديدة جراء الهجوم، واصفا الاعتداء بـ"الهجوم الإرهابي الجبان".
وشدد الوزير على أن الهجوم لم يثن الحكومة الجديدة عن أداء "واجبها الوطني"، مضيفا: "إن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين.. نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".
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