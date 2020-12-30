طرح "حظر تجول" في دور العرض.. وإلهام شاهين تروج للفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة إلهام شاهين لفيلمها "حظر تجول"، المقرر طرحه اليوم الأربعاء، في دور العرض السينمائي.

ونشرت "إلهام" بوستر الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فيلم (حظر تجول)، ابتداء من اليوم الأربعاء 30 ديسمبر في دور العرض".

فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، كامل الباشا.

وحصلت إلهام شاهين على جائزة أحسن ممثلة عن الفيلم في ختام النسخة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي.

وشهد مهرجان القاهرة العرض العالمي الأول لفيلم "حظر تجول"، الذي تدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول "فاتن" التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها "ليلى" غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من "فاتن" للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

وكرمت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، مؤخرا، النجمة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها وتاريخها الطويل، وقبل حصولها على التكريم، تم عرض فيلم تسجيلي، عن مسيرتها وأبرز أعمالها، وتعاونها مع كبار النجوم والمخرجين، وعبّرت "إلهام" عن سعادتها بهذا التكريم، ووجهت الشكر لنقيب الممثلين أشرف زكي، والقائمين على المهرجان.