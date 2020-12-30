نور اللبنانية تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير (صور)

خضعت الفنانة نور اللبنانية، لجلسة تصوير جديدة بـ بليزر وبنطال أسود اللون، وتألقت بوضع مكياچ خفيف يبرز رقتها. وكانت نور، قدم شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "جمال الحريم" حيث تجسد خلال الأحداث دور (مذيعة) تتعرض إلى العديد من الأزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة. الأحداث دور (مذيعة) تتعرض إلى العديد من الأزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة. اقرأ .. أبطال "جمال الحريم" ينتهون من تصوير جزء كبير من مشاهده "جمال الحريم" بطولة كل من نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.

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