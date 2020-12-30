قيامة عثمان الحلقة 40 // شاهد صراع الأخوة بعد موت الأسد "أرطغرل" ومفاجأة بامسي

قيامة عثمان الحلقة 40، الحلقة التي يتحدد فيها مصير سيد القبيلة، لذلك نجد عليها نسبة بحث عاليه لما تحتويه من مفاجآت وصراعات، فبعد نهاية الحلقة 39 التي تم عرضها الأربعاء الماضي على atv التركية، وما شهدته من أحداث حزينة بعد موت أرطغرل، وكان أرطغرل خلال المشهد الأخير من الحلقة لم يكن قد أعلن صراحةً عن ولي عهده، لكن يرجع بنا مخرج العمل للقاء الذي تمبين أرطغرل وبامسي قبل أيام من وفاة أرطغرل.
ينتظر عشاق مسلسل قيامة عثمان، عرض الحلقة40 منه للتعرف على مصير قبيلة الكاى بعد وفاة أرطغرل، وما سيحدث بين الأخوة للحصول على كرسي الحكم، وما هي المفاجأة التي تنتظرهم لمعرفة سيد القبيلة، كل هذه الأحداث سيتم عرضها يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، على قناة atv التركية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وستعرض الحلقة في نفس اليوم بعد العرض الأول بحوالي ساعة على موقع “قصة عشق” مترجم للعربية، حيث نال المسلسل التركي التاريخي “المؤسس عثمان” إعجاب عدد كبير من محبي الأعمال التركية بالوطن العربي.
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