قيامة عثمان الحلقة 40 // شاهد صراع الأخوة بعد موت الأسد "أرطغرل" ومفاجأة بامسي

قيامة عثمان الحلقة 40، الحلقة التي يتحدد فيها مصير سيد القبيلة، لذلك نجد عليها نسبة بحث عاليه لما تحتويه من مفاجآت وصراعات، فبعد نهاية الحلقة 39 التي تم عرضها الأربعاء الماضي على atv التركية، وما شهدته من أحداث حزينة بعد موت أرطغرل، وكان أرطغرل خلال المشهد الأخير من الحلقة لم يكن قد أعلن صراحةً عن ولي عهده، لكن يرجع بنا مخرج العمل للقاء الذي تم

بين أرطغرل وبامسي قبل أيام من وفاة أرطغرل.

ينتظر عشاق مسلسل قيامة عثمان، عرض الحلقة