(رسالة) أحمد سعد يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

طرح المطرب أحمد سعد أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "رسالة"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". اقرأ .. هاني شاكر وأحمد سعد ضيفان برنامج "ليلة الخميس" في أولى حلقاته أغنية "رسالة" من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا. مزيكا. وتقول كلمات الأغنية:. "رسالة منى ليكو ياللى كنتوا لمة

رسالة منى ليكو ياللى كنتوا شلة

رسالة منى ليكو ياللى كنتوا صحبة

على سكتى أحسن لكم ماتظهروش

ماتقولوش إن إحنا واحد .. عمرنا مانمشى فى طريق

إنتوا صفحة طويتها راحت .. ياللى سيبتونى غريق". طريقإنتوا صفحة طويتها راحت .. ياللى سيبتونى غريق". يذكر أن المطرب أحمد سعد كان قد طرح مؤخراً دويتو مع الفنان هاني شاكر بعنوان "يابخته" عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" وحقق نجاحاً كبيرا، من كلمات: أحمد إبراهيم، ألحان: أحمد سعد، توزيع: محمود صبرى، مهندس صوت: أحمد جوده، إنتاج شركة مزيكا.

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