آخر التطورات الصحية لـ يسرا: مازلت أخضع للعزل المنزلي

شاركت الفنانة يسرا، جمهورها، آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت يسرا تفاصيل وضعها الصحي الحالي بعد إصابتها بكورونا، قائلة:"الحمدلله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمدلله..أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف..خالص الشكر و التقدير ليهم. بشكركم جميعا من قلبي

على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم، وأتمنى للجميع الشفاء والصحة، وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه".

اقرأ أيضاً..بعد إصابته بكورونا.. أبو: يسرا تعبانة جدًا (فيديو)

كانت قد أعلنت يسرا اصبتها بكورونا خلال الأسبوع الماضي، وخضعت للعزل المنزلي

مع اشراف طبي كامل على حالتها الصحية إلى أن تتماثل للشفاء.

يذكر أن يسرا قد شاركت مؤخراً في فيلم "صاحب المقام"، بجانب"آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد"، والذي تم عرضه عبر إحدى المنصات الترفيهية المشاهدى، وحظى بنسبة متابعة عالية فور عرضه.

إضافة إلى مشاركتها في فعاليات كرهجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، التي بدأت في نوفمبر الماضي، وتم اختيارها كأفضل فنانة في 2020، خلال عدد من المهرجانات التي أقيمت مؤخراً.