غدًا.. وائل كفوري في حفل جماهيري ضمن مهرجان دبي للتسوق

يحيي الفنان وائل كفوري، حفلاً غنائيًا في دبي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، التي بدأت فعالياته مطلع الشهر الجاري.

يقام الحفل مساء غدٍ الخميس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ26، مع الفنان محمد خيري، ويعتبر هو اللقاء الجماهيري الأول لكفوري بعدتوقفه عن الحفلات الغنائية بسبب كورونا.

بدأت فعاليات المهرجان في الـ17 ديسمبر وتستمر حتى 30 يناير 2021، حيث سيضم الحفل الافتتاحي عددًا كبيرًا من نجوم الفن العربي، بجانب عروض الألعاب النارية المميزة.

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يذكر أن آخر إصدارات كفوري الغنائية كانت من خلال أغنية "استشبهت فيكي"، التي

تم طرحها خلال العام الماضي، وسجلت أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات"منبير بوعساف، ألحان: هشام بولس، تويزع: داني حلو، وتقول كلماتها "واستشبهت فيكي قربت بدي أحكيكينفس شعرك هو ذاته كنت باسمك راح بندهلا نفس عطرك ونسماته لكن مش مثلك لابقلا يا ترى العطر اللي بحبه بعدك بتحطيه أو لأني كنت حبه بطلتي تحبيه ويا ترى العطر اللي بحبه بعدك بتحطيه".