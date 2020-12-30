"خميس 1984" يواجه عجزه الجنسي في دور العرض المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينطلق الفيلم المغربي "خميس 1984" للمخرج محمد بوزكَو، تجارياً في دور العرض المصرية، الأربعاء 30 ديسمبر لمدة أسبوع.

يأتي ذلك بعد مشاركة الفيلم في المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة في نادور، والمهرجان الوطني للفيلم في طنجة بالمغرب.



قصة الفيلم تحدث في ليلة الخميس 19 يناير 1984، من خلال "خميس" الذي رتب لقضاء ليلة ممتعة مع زوجته، فإذا بأصوات طلقات الرصاص تعم الأرجاء لتخمد فيه تلك الرغبة التي كان ينتظرها منذ مدة ليست بالقصيرة، خاصة أنه يعاني من ضعف جنسي.

في تلك اللحظة بالذات سيدق بابه عباس ونعيمة؛ تلميذان يحبان بعضهما. عباس مصاب برصاصة، ثم تحضر الشرطة بحثاً عن الشابين، فتتشابك الأحداث وتتعقد في فضاء مغلق بالمنزل.

الفيلم من تمثيل ميمون زنون، سميرة المصلوحي، شيماء العلاوي ورفيق برجال، وهو من تأليف وإخراج وإنتاج محمد بوزكَو، وإنتاج ثازيري للإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وتتولى حقوق توزيعه بالعالم العربي شركة MAD Solutions.

محمد بوزكَو هو منتج، مؤلف، ومخرج، وقد نشر العديد من الروايات، القصص، والمسرحيات التي حازت على جوائز. وأخرج بوزكَو العديد من الأفلام، منها الفيلمين الروائيين إبيريتا (2016)، وخميس 1984 (2019)، والفيلمين القصيرين فاكانسي (2012)، ووجهين لحياة واحدة (2015)، بالإضافة إلى بعض الأعمال الدرامية. كما أنتج وشارك في إنتاج العديد من الأفلام الروائية والقصيرة، مسلسلات كوميدية، الأعمال الدرامية، والبرامج التي لاقت نجاحاً. وكتب سيناريوهات لأكثر من 15 عملاً.