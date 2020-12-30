"خلعت الحجاب بسبب الصداع وتزوجت من منتج شهير".. 12 معلومة عن عفاف رشاد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل اليوم الأربعاء، الفنانة عفاف رشاد، بعيد ميلادها الـ63، إذ أنها من مواليد 30 ديسمبر عام 1957 في القاهرة.

"الخليج 365" يستعرض لكم في السطور التالية معلومات عن عفاف رشاد:

- تخرجت عفاف رشاد في المعهد العالي للموسيقى "الكونسرفتوار".

- قدّمت قرابة 200 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون.

- شاركت في مسرحيات منها: "خرابيش، والمشاغبون في المستشفى، وأولاد الشوارع، ومولد وصاحبه غايب" وغيرها.

- عملت في غالبية مشوارها الفني في الدراما التليفزيونية، ومن المسلسلات التي شاركت بها: "يا رجال العالم اتحدوا، نحن لا نزرع الشوك، نصف ربيع الآخر، بوابة الحلواني، زواج سعيد جدا، ونساء في الغربة، وآدم وجميلة، واللهم إني صايم، ولعبة إبليس، وحواديت الشانزليزيه" وغيرها.

- من أبرز أعمال عفاف رشاد في السينما أفلام: "المحترفون، ولن أغفر أبدًا، ونساء خلف القضبان، والعذراء والشعر الأبيض، وقلب الأسد، وزنقة ستات، وعبده موتة، والهرم الرابع، والقرموطي في أرض النار، وحسن وبقلظ، وسمير أبو النيل، والقشاش، وآخر ديك في مصر" وغيرها.

- تزوجت المنتج السينمائي محمد السبكي، قبل دخوله عالم الإنتاج، لكنها انفصلت عنه وابنهما في عمر العامين، وشاركت معه في 3 أعمال فنية فقط، ولم تكرر العمل معه أو مع أحمد السبكي، لأنهما لم يعطياها أجر مقابل مشاركتها.

- قال السبكي، في لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة، إن طليقته الفنانة عفاف رشاد كانت سبب قربه من السينما لكنها ليست سبب حبه للعمل الفني، حيث كانت صديقة الفنانة نورا، وعرفته على الفنان نور الشريف الذي أنتج له فيلم "عيون الصقر" عام 1992، لكنها ليست سبب عمله في الوسط الفني.

- قررت ارتداء الحجاب بعد عودتها من أداء مناسك الحج منذ عام 2014، وظهرت به لأول مرة في عزاء الفنانة الراحلة معالي زايد.

- خلعت الحجاب مرة أخرى في 2016، وفي تصريحها لبرنامج "هوليوود الشرق"، والمُذاع عبر قناة "الشرقية" العراقية، قالت إنها خلعت الحجاب بسبب معاناتها من صداع نصفي وكهرباء زائدة، وشددت على أن الحجاب هو حجاب القلب وليس المظهر فقط، وتابعت أن الدين المعاملة وليس بالملابس، وأنه لا يهمها حديث الناس، وإنما علاقتها بالله تعالى.

- فجعها موت والدتها في عام 2016، حيث توفيت السيدة توحيدة السعدني في شهر مايو بعد صراع مع المرض، نتيجة تعرضها لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى.

- انتخبت عضوا في اللجنة الصحية لنقابة المهن التمثيلية، وقالت مع الإعلامية منى الشاذلي إنها عضو للدورة الثالثة على التوالي، مشيرة إلى أن هذا يعكس حب الناس لما قدمته لهم، لأنها نجحت بدون دعاية انتخابية في الدورة الأخيرة.

- قدمت عفاف رشاد نحو 200 عمل بين السينما والمسرح والتلفزيون، وأخر أعمالها مسلسل "الاختيار"، الذي عُرض رمضان الماضي، بطولة الفنان أمير كرارة.