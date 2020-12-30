"مازال في مشرحة زينهم".. تطورات نقل جثمان حاتم علي لسوريا وموعد دفنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن جثمان المخرج السوري حاتم علي، مازال في مشرحة زينهم بعدما تم نقله إليها مساء أمس الثلاثاء من محل وفاته بفندق ماريوت بالزمالك.

وأشار عزوز، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن جثمان حاتم علي سيسافر غدا الخميس إلى موطنه سوريا استعدادا لدفنه، على أن يوارى الثرى بمسقط رأسه بالعاصمة دمشق يوم الجمعة المقبل.

وأوضح عادل: "جثمان المخرج الكبير لازال في مشرحة زينهم، وسيخرج منها على المطار غدا الخميس للسفر إلى سوريا، والجنازة يوم الجمعة في دمشق، وربنا يرحمه يا رب".

ورحل عن عالمنا صباح الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، المخرج السوري الكبير حاتم علي، عن عمر ناهز 58 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل غرفته بفندق ماريوت الزمالك.

والمخرج الراحل له الكثير من الأعمال الهامة عربيا، أبرزها: "الملك فاروق"، و"عمر"، و"التغريبة الفلسطينية"، و"الزير سالم"، و"الثلاثية الأندلسية"، و"صراع على الرمال" وغيرها.

آخر أعمال حاتم علي مسلسل "أهو ده اللي صار" لروبي وأحمد داوود ومحمد فراج والكاتب عبد الرحيم كمال عام 2019.