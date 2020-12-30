"مش هسمح لحد يغلط".. مي عمر ترد على متابعة وصفت نرمين الفقي بـ"عجزت وراحت عليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة مي عمر على متابعة انتقدت ظهور الفنانة نرمين الفقي في مسلسل "لؤلؤ"، ووصفتها بأنها "عجزت".

وكتبت إحدى المتابعات: "المسلسل بجد تحفة الديكور والملابس والتصوير والممثلين والكاست، بس بصراحة نرمين الفقي بان عليها الكبر وعجزت وبلدي أوي، بصراحة مش مقتنعة بيها في دور نجمة مهمة، ليه وقع الاختيار عليها مع إن كان ممكن تجيبوا شيرين رضا مثلا، أشيك بكتير ومتواجدة وعندها حضور مش راحت عليها زي نرمين الفقي".

بينما علّقت مي عمر قائلةّ: "شكرا علي رأيك في المسلسل، بس عايزة أقولك على حاجة، كل كاست العمل نجوم كبار ومهمين وأضافوا للمسلسل وميصحش أبدا تدخلي على صفحتي الشخصية وتغلطي في زمايلي، ونرمين الفقي ممثلة مهمة تشرفت إنها شاركت في مسلسل (لؤلؤ)، وحقيقي كلنا في المسلسل أخوات وأصحاب وحبايب ومش هسمح لحد يغلط في زمايلي اللي بحبهم وبحترمهم كلهم".

مسلسل "لؤلؤ" يعرض حاليًا على شاشة "On"، بطولة مي عمر، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة "سينرجي".