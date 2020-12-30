أحمد أمين: 12 درسا تعلمتها في 2020



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان أحمد أمين، صباح اليوم الأربعاء، عن الدروس التي تعلمها في عام 2020.

وكتب "أمين" عبر حسابه على موقع "تويتر": "اتعلمت من ٢٠٢٠، فيه دروس بتكون بديهية جدا ومليون شخص نصحك بيها، بس لما بتتحط في موقف مؤثر في حياتك بتتعلم الدرس ده بطريقة أوضح وأقوى، فأنا قررت في ٢٠٢٠ إن كل ما اتعلم حاجة من موقف أكتبها، المهم حاولت ألخصها فمن الآخر كده أنا اتعلمت في ٢٠٢٠ الآتي:

- إن الأحلام اللي بترسمها لو أنت مصدق فيها يبقى هتتحقق.. حتى لو كانت وقت ما بترسمها تبدو هبل أو خيال.

- إن الكرم وحب الخير للآخرين، بيعمل لك مكانة خاصة عند الناس وبيصنع لك غلاف حماية من المشاكل ماتعرفش جاي منين، حاجة إلهية كده.

- إن الانصياع عاطفيا وراء شكاوى الناس يصيبك بالغم والبطالة.. الناس تعشق الشكوى.. وعليك أن تظهر لهم دوما أنك منشغلا بحالك.. اهرب بلباقة.. ولا تترك نفسك فريسة لأمراضهم.

- إن التطور مش إنك تموت نفسك ولا تتفرم في العمل الشاق.. التطور ببساطة هو الاستمرار رغم الفشل.. إنك تقدر ترجع.

- إن التواصل والتوثيق الكتابي في أدق التفاصيل يقلل من كم ونوعية المشاكل التي تواجه أي مشروع، وأن مراجعة النيات والمقاصد والأهداف قبل أي قرار أو خطوة يهون عليك مرارة الندم.. وبالبلدي بينور لك طريقك.

- إن الواحد لو اختار فريق كويس يشتغل معاه ببساطة هيركز في شغله أكتر فهيظهر في أحسن حالاته بمجهود طبيعي من غير حرق عالمكنة.

- إن الترفع عن المطالبة بصغائر المكاسب يفتح لك أبوابا من الخير لم تكن تحلم أن تطلبها.

- إن أي فريق لو فيه شخص واحد بيصدر طاقة سلبية يبقى لازم يمشي من الفريق حتى لو كان هو أشطر واحد وهداف الفريق وعبقري زمانه.. الشغل مع ناس إيجابيين وبشوشين هيطلع نتايج من الفريق كله أعظم بكتير من جو الشكوى والبكاء أو الإحباط والسلبية.

- إن الواحد مش مسؤول عن نتائج الشغل.. يعني النجاح والفشل فعلا مش بإيدينا.. اللي بإيدينا الاجتهاد والمحاولة.. وده برضو مريح نفسيا.

- إن بعد كل تجربة تراجع نفسك.. عملت اللي عليك.. لو أيوة يبقى كمل في اللي بعده وطنش النتائج.

- إن الواحد مش هيستفيد أي حاجة لما يبقى مهموم بالشغل لدرجة الحزن أو الاكتئاب بدعوى إني شخص مسؤول وبحب شغلي.. بالعكس.. لو بتحب شغلك خليك بشوش واستقبل كل تفصيلة في المشروع بإيجابية وعامل كل الأطراف على إننا في مركب واحدة.. وده نتيجته طلعت مبهرة.

- إن كتابة المذكرات يوميا أحد وسائل الاتزان النفسي.. واختراع عبقري هتكلم عنه كتير بعدين لأنه كان من أسباب تغير حياتي فعلا.

واختتم أحمد أمين تدويناته قائلا: "في النهاية يارب تكون السنة الجاية أحلى من اللي فاتت.. ولو حد عنده درس خده السنة دي ياريت يقوله ونستفيد.. وكل سنة وأنتم طيبين".

آخر أعمال أحمد أمين مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي عرضته شبكة "نتفليكس"، وحقق نجاحا كبيرا، وشاركه البطولة الفنانة رزان جمال، من إخراج عمرو سلامة.