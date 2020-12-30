"يا رب يجيلك كورونا وتستاهلي الجلد".. معركة كلامية بين رانيا يوسف ومتابعيها على تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة رانيا يوسف، صباح اليوم الأربعاء، عن استيائها من بعض التعليقات التي تتلقاها من متابعين لها عبر موقع "تويتر".

ونشرت "رانيا" عبر حسابها على "تويتر"، مجموعة من الصور توضح مهاجمة البعض لها، ومن بين التعليقات المسيئة: "إعدام إيه يا فنانة اللي زيك يستاهل الجلد"، "معرفش حاتم علي بس ربنا يرحمه عقبالك يا قلبي"، "لعلك تتعظي وترجعي إلى ربك وتعرفي أن الدنيا فناء ربنا يهديكي"، "يا رب يجيلك كورونا"، "ربنا ياخدك إنتي واللي زيك" وغيرها.

وعلّقت رانيا يوسف قائلةً: "دي عينة بسيطة جدا من اللي بشوفه يوميا على السوشيال ميديا للأسف، ناس تدعي الدين والتدين وكلها مواضيع مختلفة، يعني خبر موت يتمنون فيه الموت لشخص آخر، وخبر عن قضية تحرش يعللون بأن السبب الملابس، وخبر تهنئة بالعيد يتهموني إني عدوة الدين".