عايدة سعودي تعلن عودتها للميكرفون.. وتكشف خريطة إذاعة "إينرجي" في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

كشفت الإذاعية عايدة سعودي، عن تحضيرها لبرنامج جديد تعود فيه للتقديم الإذاعي، بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات، مؤكدة أن البرنامج الذي ستقدمه بشكل أسبوعي على "إينرجي" في العام الجديد 2021، سيكون مختلفا عن ما اعتاد عليه الجمهور، ولكنه يشبهها ويشبه سنها.

وقالت رئيسة إذاعة "إينرجي" إنها فضلت بالفترة السابقة أن تركز في عملية إطلاق الإذاعة، وتحديد خريطتها البرامجية التي تتناسب مع الشباب، واعترفت أن مسؤولياتها الأسرية وإنجابها لطفلين خلال الـ3 أعوام السابقة أخافتها بعض الشيء من الالتزام بميعاد برنامج على الهواء، مضيفة أنها استمتعت بالتركيز في الإدارة لكنها اشتاقت للعودة إلى الميكرفون من جديد، مؤكدة أن "الجمع بين الإدارة والإذاعة سيكون تحدي كبير لها".

وكشفت عايدة سعودي خريطة "إينرجي" في عام 2021، خلال حلولها ضيفة على زهرة رامي في برنامجها الصباحي "اصحى بانرجي"، لافتة إلى انضمام المذيعة منة عامر إلى عائلة الإذاعة، حيث ستقدم برنامج "عيشها بإنرجي" إلى جوار وائل منصور في تمام الخامسة عصرا، في حين ستنضم سارة المنذر إلى باسم كميل في تقديم برنامج "أهلا وزحما" في تمام الثالثة عصرا، وسيشارك صانع المحتوى أحمد حسن في تقديم برنامج " اصحى بانرجي" مع زهرة رامي يوم الاثنين فقط.

وكشفت "سعودي" عن هوية مقدم البرنامج النفسي "صديق القطر"، وهو الدكتور أحمد أبو الوفا، موضحة أن المستمعين على موعد مع صبري زكي ببرنامجي "قول يا كبير" و"أخرة صبري"، وطارق أضا ببرنامج "أضا أخف من أضا"، ومروان يونس وبرنامجه "بجد" كل خميس، ورضوى العطار وبرنامج "سنوز"، وأحمد الوكيل وبرنامج "ست نقلات"، ومن إسكندرية سلمى قاسم "عالبحري"، وهوبا وبرنامجه الرياضي "في التمانيات"، والبرنامج الطبي "سلامتك على إينرجي" مع نورهان قنديل.

إذاعة "إينرجي" موجودة في 22 دولة حول العالم، وانطلقت قبل أكثر من 3 أعوام تحت شعار "المزيكا لعبتها".