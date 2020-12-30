عايدة سعودي تعلن عودتها للميكرفون.. وتكشف خريطة إذاعة "إينرجي" في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365
كشفت الإذاعية عايدة سعودي، عن تحضيرها لبرنامج جديد تعود فيه للتقديم الإذاعي، بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات، مؤكدة أن البرنامج الذي ستقدمه بشكل أسبوعي على "إينرجي" في العام الجديد 2021، سيكون مختلفا عن ما اعتاد عليه الجمهور، ولكنه يشبهها ويشبه سنها.
وقالت رئيسة إذاعة "إينرجي" إنها فضلت بالفترة السابقة أن تركز في عملية إطلاق الإذاعة، وتحديد خريطتها البرامجية التي تتناسب مع الشباب، واعترفت أن مسؤولياتها الأسرية وإنجابها لطفلين خلال الـ3 أعوام السابقة أخافتها بعض الشيء من الالتزام بميعاد برنامج على الهواء، مضيفة أنها استمتعت بالتركيز في الإدارة لكنها اشتاقت للعودة إلى الميكرفون من جديد، مؤكدة أن "الجمع بين الإدارة والإذاعة سيكون تحدي كبير لها".
وكشفت عايدة سعودي خريطة "إينرجي" في عام 2021، خلال حلولها ضيفة على زهرة رامي في برنامجها الصباحي "اصحى بانرجي"، لافتة إلى انضمام المذيعة منة عامر إلى عائلة الإذاعة، حيث ستقدم برنامج "عيشها بإنرجي" إلى جوار وائل منصور في تمام الخامسة عصرا، في حين ستنضم سارة المنذر إلى باسم كميل في تقديم برنامج "أهلا وزحما" في تمام الثالثة عصرا، وسيشارك صانع المحتوى أحمد حسن في تقديم برنامج " اصحى بانرجي" مع زهرة رامي يوم الاثنين فقط.
وكشفت "سعودي" عن هوية مقدم البرنامج النفسي "صديق القطر"، وهو الدكتور أحمد أبو الوفا، موضحة أن المستمعين على موعد مع صبري زكي ببرنامجي "قول يا كبير" و"أخرة صبري"، وطارق أضا ببرنامج "أضا أخف من أضا"، ومروان يونس وبرنامجه "بجد" كل خميس، ورضوى العطار وبرنامج "سنوز"، وأحمد الوكيل وبرنامج "ست نقلات"، ومن إسكندرية سلمى قاسم "عالبحري"، وهوبا وبرنامجه الرياضي "في التمانيات"، والبرنامج الطبي "سلامتك على إينرجي" مع نورهان قنديل.
إذاعة "إينرجي" موجودة في 22 دولة حول العالم، وانطلقت قبل أكثر من 3 أعوام تحت شعار "المزيكا لعبتها".
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