رشوان توفيق باكيا: زوجتي كانت كل حياتي.. عشت مع أبويا 22 سنة ومعاها 62 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

عبّر الفنان الكبير رشوان توفيق، عن افتقاده لزوجته منذ وفاتها في منتصف يوليو 2019، قائلا: "كل شيء في بيتنا هي لازالت موجودة فيه، أصل البيت ده هي اللي أسسته، وجوزت العيال، عملت كل حاجة وأنا معملتش أي حاجة".

وأضاف توفيق، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "eXtra news": "أنا كنت باخد منها المصروف، هي اللي سترتني في العطاء والضيق والسراء والضراء، ده حتى لما كنا بنختلف كنا بنقول لبعض في الخناق يا حبيبي ويا حبيبتي".

تابع: "لما تعبت في المرة الأخيرة قالتلي المرض بتاعي ده النهاية، وهي رحلت بجسده لكنها معايا، طول ما أنا ماشي في البيت بكلمها، أنا معها حيثما تكون، أنا عشت مع أبويا 22 سنة ومعاها 62 سنة، هي حياتي، ومش ببطل دعاء ليها".