"الفرصة مجتش وأنا نايم في بيتنا".. محمد مهران يرد على انتقادات كتابته مسلسل "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان الشاب محمد مهران على الانتقادات التي تعرض لها بعد الرسالة التي وجهها للمخرج محمد سامي الذي منحه فرصة كتابة سيناريو وحوار مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر.

وكتب مهران عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "البوست ده أنا كتبته بعد عرض أول حلقة من مسلسل (لؤلؤ) اللي شاركت فيه بكتابة السيناريو والحوار والتمثيل، وعبّرت في البوست عن مشاعري وأنا بتفرج على المشاهد اللي كتبتها وهي تتحول لصورة مرئية".

أضاف مهران: "كنت فرحان وسعيد جدا بأول عمل درامي أنا أكتب السيناريو والحوار الخاص بيه، وأول شيء كان لازم أعمله إني أشكر الشخص اللي اداني الفرصة دي، لأن دي الأصول، بس فيه ناس كتير شافت الكلام ده بشكل مختلف".

وتابع: "للي فاهم إني أول مرة أكتب والفرصة جاتلي وأنا نايم في بيتنا، أحب أوضح له إني دي أول تجربة أكتبها تشوف النور، لكن سبقها تجارب كتير حضرتك متعرفش عنها حاجة من كتابة أفلام قصيرة ومسرحيات، منها مسرحية (مطلوب) اللي كانت من تأليفي وإخراجي وأخدت خمس جوائز في المهرجان القومي للمسرح ٢٠١٤، من ضمنهم جائزة أفضل مخرج، والمسرحية مثلت مصر في العديد من المهرجانات الدولية في بولندا، روسيا، رومانيا وفرنسا، بالإضافة للعديد من المحاولات من كتابة الأفلام والمسلسلات بس معرفتش أسوقها".

وأكمل: "للي حاسس إنه قاعد سنين بيكتب وأنا جيت أخدت فرصته، حاول تقتنع إن محدش بياخد رزق حد واسعى وإن شاء الله ربنا هيكرمك وهتلاقي اللي هيديك فرصتك، وفيه اللي شاف إني معملتش أي حاجة، حضرتك أنا من أول ما جالي المسلسل لحد آخر حلقة أنا اشتغلت من ١٦ إلى ١٨ ساعة بشكل يومي لحد آخر حلقة، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، اتفرجوا على المسلسل وإن شاء الله هيعجبكم".

وكان محمد مهران قد تعرض لانتقادات بعد نشره عدة صور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلا: "مبروك لكل صناع مسلسل (لؤلؤ)، مبروك يا مي إن شاء الله المسلسل يعجب الناس ويحبوا (لؤلؤ) وإنتي تعبتي كتير في المسلسل وأكيد ربنا هيجازيكي على قد تعبك".

وأضاف مهران: "أما بالنسبة لشعوري بفرحتي وأنا بقرأ اسمي ومكتوب جنبه (سيناريو وحوار)، إحساس مش عارف أوصفه، بس أقدر أوصف أول حاجة جت في بالي وأنا بتفرج على أول مشهد من المسلسل، افتكرت مكالمة جاتلي يوم ٢٦ / ٧ /٢٠٢٠ من الأستاذ محمد سامي قالي فيها: إيه رأيك تكتب سيناريو وحوار مسلسل لؤلؤ، أكتر حاجة استغربتها إني عمري ما قولتله إني بحب الكتابة أو حتى هو قرأ لي أي حاجة.. وبصراحة في الأول خفت من المسؤولية الكبيرة دي بس قررت أخوض التجربة".

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة "سينرجي".