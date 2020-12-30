مشاهير الفن لـ"يسرا اللوزي": انتي أعظم وأجمل أم فى الدنيا

عاصفة من التضامن هبت على وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل بعض مشاهير الفن تجاة الفنانة يسرا اللوزي، بعدما تعرضت للتنمر والتصرف بشكل غير لائق من قبل أحد المتابعين لها على حسابها على إنستجرام، ووصفها بانها "أم الطرشة" نظرًا لأن ابنتها تعاني من ضعف في السمع.

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هذا الواقعة التى تدل على تدني أخلاق البعض، دفعت النجمة نجلاء بدر من إعلان تضامنها مع الفنانة يسرا اللوزي، مؤكدة أن يسرا اللوزي أعظم وأجمل أم فى الدنيا، قائلة عبر حسابها على إنستجرام: "أعظم وأجمل أم فى الدنيا، ربنا يحفظك ويحفظ أولادك ويبعد عنك أولاد الحرام".

لكن تضامن الفنانة إيمى سمير غانم، جاء مختلفا ليصف يسرا اللوزي بأنها:" أجمل وأحسن وأجدع أم فى الدنيا لوزى، بحبك.. وربنا يخليلك أهلك كلهم ويحفظهم يا أشطر وأحن أم وأعز صديقه لقلبى".

وأشادت الفنانة بشرى برد النجمة يسرا اللوزي على المتنمر، قائلة عبر ستورى صفحتها على إنستجرام:" عندما يرد الإنسان المحترم والمثقف وذو الإسهام الحقيقى على غير المحترمين واللا إنسانيين، لكى كل الاحترام والتقدير يا بنت الأصول".

يسرا اللوزي تلقن متابعيها درسًا في الأخلاق

واستطاعت الفنانة يسرا اللوزي تلقين أحد متابعيها عبر حسابها على انستجرام درسًا في الأخلاق، بعدما وصفها بـ" أم الطرشة"، وذلك فى

عقب حلقتها فى برنامج "معكم" على قناة CBC مع الإعلامية منى الشاذلى، مشيرة إلى أنها فخورة بأنها أم لطفلة صماء ستصبح إنسانة متفوقة ومثقفة وتعتمد على نفسها بدون أن تكون عبئا على أحد، مقدمة توعية بخصوص مصطلح "الطرش".

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وأضافت يسرا اللوزي في ردها على المتنمر :" شكرا على ذوق حضرتك، أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولا المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم، ثانيا أحب أعبر عن فخرى بكونى والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جدا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".