بالصور | وفاء عامر وقماح والتيتي وجيزو يحتفلون بنجاح مصري

احتفل المطرب الشاب "مصري"، بمشاركة الفنانة وفاء عامر بنجاح أغانيه التي حصدت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

إضافة إلي تسجيله أغنية جديدة بعنوان "فتحت بابها" من كلمات حمدية التيتي وألحان محمد قماح وتوزيع جيزو وهندسة صوت لمحمد جودة.

أقيم الاحتفال وتم تسجيل الأغنية الجديدة في إحدى الستوديوهات بالجيزة بحضور النجمة وفاء عامر والتي أعربت عن دعمها وبشدة لصوت مصري، وكما حضر عمر فوزي نجل الفنانة وفاء عامر والممثلة الشابة هديل الديب، والمطرب والملحن محمد قماح والشاعرة حمدية التيتي والموزع جيزو والمنتج محرم علي وغيرهم.

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وأكد مصري أنه سعيد بتقديمه هذه الأغنية لأنها الأولي في الأغاني التي اختارها لتسجيلها، بعد أن قدم 3 أغاني تنتمي للأغاني الشعبية وحققت كل منها مشاهدات تزيد عن المليون مشاهد، ومنها "الدنيا فيها موجة" وهي من كلمات حمدية التيتي وألحان أحمد رأفت وتوزيع أبو صابر، و"هاتولي صحاب" والتي غناها مع حسين غاندي وهي من ألحانه وكلمات محمود مزاجنجي وتوزيع حودة مانو، وأيضا

أغنية "سلملي علي النداهة" والتي قدمها مع هاني فاروق وهي من الحانه وتوزيع نوار البحيري وكلمات حمدية التيتي، وقد تمكنت كل منهما من تحقيق مشاهدات تصل لأكثر من مليون مشاهدة ايضا. واضاف "سعدت بالتعاون مع محمد قماح لأول مرة، حيث قدم موسيقي مختلفة وراقية للأغنية، واضاف لكلمات الاغنية التي قدمتها الشاعرة حمدية التيتي في ثالث تعاون يجمعنا.

بالإضافة إلى التعاون مع الموزع الرائع جيزو والذي حقق نجاحا منقطع النظير في توزيعه للألبوم الأخير لجنات، لرؤيته المتجددة في التوزيع، وأنا فخور بإني أقدم هذه الأغنية معهم، فستظل من الأعمال المميزة بالنسبة لي لأنها المرة الاولي التي أقدم فيها هذا النوع من الأغاني وأتمنى تكرار التجربة معهم مرة أخري".

وعلى الجانب الآخر أكدت الشاعرة حمدية التيتي علي أن مصري من الأصوات النادرة قائلة" من النادر أن تتوصل لصوت بهذه الخامة القوية، لذلك شعرت أنه يجب

أن تكون تجربتي معه مختلفة، لأن صوته مليء بالشجن وحساس، ولذلك قدمت معه هذه الأغاني وما زال هناك أغاني أخري سنتعاون بها سوياً خلال الفترة القادمة". بينما أشار محمد قماح إلى سعادته بالمشاركة في تقديم "مصري" من خلال أحد ألحانه للأغنية الجديدة التي سيتم إذاعتها يوم الخميس القادم علي مواقع التواصل الاجتماعي، وسأكون سعيدا بتكرار التجربة مرة أخري لأن مساحات صوته تسمح بالتنوع والاختلاف"، أما الإضافة الأخيرة لأغنية" فتحت بابها" كانت للموزع جيزو في أول تعاون بينهم ولكنه لن يكون الأخير، كما أشار مؤكدا أنه سعيد بتجربته مع مصري ودعمه له، مضيفا أنه من الأصوات النادرة حاليا.

وأكد المنتج محرم " أنه تم اكتشاف مصري في شهر يوليو الماضي من بين عدد من الأصوات التي تقدمت للشركة كمواهب شابة، وقدمنا حتي الآن الأغاني الثلاثة من بين 12 أغنية تم تجهيزها واختيارها من بين عدد كبير من الأغاني لتقديم مصري بها بشكل مختلف على الساحة الغنائية من خلال البوم غنائي سيتم طرحه كاملا بعد خطة تسويقية تم إعدادها، ولن يتوقف الأمر علي تقديمه أغاني المهرجانات بل سيقدم أغاني درامية وأخري شعبية مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين المعروفين منهم محمد قماح وجيزو ودكتور مصطفي العسال وسلامة علي وتوني وغيرهم والذين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة القادمة".