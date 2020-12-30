في عيد ميلاده.. معلومات لاتعرفها عن الفنان محمد فهيم

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان الشاب محمد فهيم، الذي بدأ مشواره الفني في مطلع الألفية الثانية، وحقق نجاحًا كبيرًا خلال أعماله الذي قدمها في المسرح والسينما والتلفزيون، واستطاع أن يلفت انتباه الجمهور بسرعة البرق بموهبته وتنوع أعماله بين الكوميدي والدراما.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن محمد فهيم:-

- كانت بدايته الفنية من خلال مسلسل " فارس الرومانسية" من خلال شخصية جودة التي أظهرت حسه الكوميدي.



-في 2004 شارك في فيلم " كليفتي" مع الفنان باسم سمرة وإخراج محمد خان.

- التقطه الفنان الكبير سمير غانم ليشارك معه في ست كوم "عبدالحميد أكاديمي" الذي جمع فيه شبابًا كثيرين تميزوا باللون الكوميدي.

- لفت الأنظار إليه خلال مسلسل "العملية ميسي" للنجم أحمد حلمي، وجسد شخصية باركينول.

- لفت الأنظار إليه في فيلم "678" للمخرج محمد دياب حيث لعب دور متحرش بأحد

الأتوبيسات.



- قدم شخصية الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين ببراعه وحقق نجاحًا كبيرًا خلال مسلسل "الشحرورة" للمطربة كارول سماحه.

- أشاد الجمهور ونجوم الفن والنقاد بدوره في مسلسل "الجماعة 2" والذي جسد فيه شخصية المفكر الإخواني المتشدد سيد قطب، وحصل على العديد من الجوائز عن هذا الدور.

- شارك مع النجم يحيى الفخراني في مسرحية "الملك لير"، وقدم شخصية المهرج ولاقت نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.

- كان فهيم عضو في فرقة "أيامنا الحلوة" برفقة عدد كبير من المطربين.

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- يقدم العديد من الحفلات في ساقية عبدالمنعم الصاوي