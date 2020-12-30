تابع الحلقة 40 من قيامة عثمان مترجمة كاملة atv التركية ورد فعل صافجي علي السيد الجديد

تسريب الحلقة 40 من قيامة عثمان مترجمة كاملة، نتابع معكم سلسلة حلقات مسلسل المؤسس عثمان بن ارطغرل الذي يتم عرضه يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة أي تي في التركية التى تملك كافة حقوق العرض باللغة التركية، وتتم ترجمة الحلقة 40 كاملة على موقع قصة عشق عقب نهاية العرض مباشرة، سوف تكون قيامة عثمان الحلقة 40 مميزة ومليئة بالأحداث وذلك عقب وفاة الغازيارطغرل الحلقة الماضية بدون أن يقوم بتسليم أمانته لأحد من أبنائه عثمان وصافجي وغندوز، هل سيتم تسليم سيادة القبيلة لعثمان ويوافق الجميع، ننشر لكم أحداث مسلسل قيامة عثمان ح40 كاملة.
يتابع مسلسل عثمان ملايين من المتابعين في أنحاء العالم، حيث كانت الحلقة الماضية من المؤسس عثمان مليئة بالأحداث المأساوية عقب وفاة الغازي ارطغرل وقد انتشر الحزن بأرجاء القبيلة، وقام الجميع بالبكاء على فقدان الغازي ارطغرل خاصة صديق عمره السيد بامسي، ولكن أعلن الغازي ارطغرل أنه يجب احترام كلام السيد بامسي والغازي عبد الرحمن مثله تماما، وبالفعل قرر الجميع عمل مجلس سيادة لأختيار السيد الجديد لقبيلة الكايي.
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