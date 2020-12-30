بداية جديدة وصراعات مستمرة||| الموسم الثاني قيامة عثمان الحلقة 40 كاملة ومترجمة بدون تقطيع أو تشويش عبر موقع قصة عشق

الموسم الثاني قيامة عثمان الحلقة 40…انتهت الحلقة 39 مسلسل قيامة عثمان التاريخي بوداع أرطغول، وقد رأينا كيف ودع أرطغول أصدقائه، وقد ترك وصيته التي يعلمها أرطغول وبامسي، وستصبح الحلقات القادمة أكثر تشويقاً لمعرفة السيد الجديد، ومن خلال موقعنا "الوفد" يأتي موعدكم معنا مع تغطية شاملة وحصرية نوافيكم من خلالها بأهم تسريبات الحلقة 40 مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني وماذا سيتحدث وخاصة بين الأخوة الثلاثة والعم

دوندار الذي يسارع للحصول على حكم الكاي والتنصيب كسيد جديد للقبيلة.

سيتم عقد مجلساً يرأسه بامسي كحاملاً لوصية أرطغول، وسوف يعلن أن عثمان هو السيد بحكم وصية أرطغول.

سيغضب دوندار ذو القلب الأسود، ولن يقبل الوصية، وسيحاول أن تكون القيادة عن طريق مجلس جديد؛ لأن سيد القبيلة السابق “أرطغول” لم يعلن عن السيد.

سيعلن دوندار بعقد مجلساً، وسيدفع الرشاوي لجميع أسياد مجلس الكاي؛ لكي يصوتون له، ويصبح سيداً.

سيعترض عثمان على أفعال دوندار؛ لأن السيادة سيتم تنفيذها بوصية أرطغول، وليست بالمجلس الذي يريد دوندار عقده.

سيتهم دوندار بامسي بأنه يميل إلى عثمان، وسينشق دوندار عن صفوف عثمان وسانجي وكندوز، وسيخونهم جميعاً للإنتقام منهم.