"كيف بتنسى".. هاني شاكر يغني باللبنانية لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يطرح الفنان المصري هاني شاكر خلال الساعات القادمة، أغنية جديدة بعنوان "كيف بتنسى"، وهي المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة اللبنانية.

وقال هاني شاكر، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على "قناة ON"، إن الأغنية من تأليف الشاعرة اللبنانية نادين الأسعد، وألحان الفنان وليد توفيق.



وأوضح أنه يتكلم مع وليد توفيق منذ فترة في موضوع غنائه باللهجة اللبنانية، وكان من آن لآخر يرسل له أغنية، وفي بعض الأحيان كانت اللهجة صعبة.



ووصف هاني شاكر تجربة غنائه باللهجة اللبنانية بأنها تجربة جميلة جدا، وقال إنه يحب ويفتقد لبنان جدا، وبينه وبين الجمهور اللبناني عشق كبير، وكذلك بينه وبين الجمهور في سوريا والأردن، وخلال الفترة الماضية شعر بقيمة الذهاب لهذا الجمهور والغناء له، رغم أنه لم يقدم حفلات غنائية في لبنان منذ فترة طويلة جدا.

