فيديو: ممنوع لضعاف القلوب.. النيران تشتعل في شعر مغنية مشهورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اشتعلت النيران في شعر المغنية الإنجليزية المشهورة من أصل إسباني صوفيا إيلار.
جاء ذلك عشية رأس السنة الجديدة أثناء تسجيل مقطع فيديو.
وحدثت الواقعة، عندما قررت المغنية الإنجليزية المشهورة عشية رأس السنة الجديدة إرضاء معجبيها وتقديم غلاف لأغنية فيليز نافيداد.
ولم يكن الفيديو، الذي شارك فيه صديق الفتاة، الموسيقي ألفارو سولير، سهلا لضعاف القلوب.
في الفيديو، يغني الصديقان مقطوعة موسيقية حيث يتم تثبيت شجرة عيد الميلاد في الغرفة، وتوضع الهدايا التذكارية، وتُضاء الشموع أيضًا.
وألقت الفتاة رأسها للخلف، وسقط شعرها في ألسنة اللهب.
"يا إلهي!" صرخت صوفيا وانطلقت. ومع ذلك، استجاب صديقها بسرعة لحالة الطوارئ وأطفأ النار في شعرها بيديه.
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