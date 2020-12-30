شكرا لقرائتكم خبر عن النجم و السوبر موديل أنور حديد يبرر رفضه للقاح فيروس كورونا..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أنور حديد بالتراجع عن قراره برفض حصوله على لقاح COVID-19 ، وبرر هذا التراجع بعد أن هاجمه البعض وتصدر عدد كبير من المواقع الشهيرة وقام بتبرير.

أثار النجم و السوبر موديل الشهير أنور حديد البالغ من العمر ( 21 عاما ) والذى يواعد النجمة دوا ليبا غضبا وجدلا واسعا وذلك عندما قال لأحد المعجبين "لا مطلقا" عندما سألوه عما إذا كان سيحصل على المصل، مدعيا أنه يفضل ترك جسده يحارب Covid-19 " بطبيعة الحال".



انور حديد

لكن أنور حديد الذى يعانى من مرض لايم " Lyme disease" ، أوضح الآن فى تعليق كتبه على الـ STORYالخاص بصفحته الشخصية على موقع " Instagram " قائلا إنه يريد فقط التعرف على "الآثار السلبية" للقاح.

كتب أنور حديد : " أنا لست ضد فكرة التطعيم لكن أعتقد أنه يجب على الجميع توخى الحذر مع كل لقاح على حدة بالنظر إلى الآثار الإيجابية والسلبية المحتملة، فى الحقيقة لقد تلقيت لقاحات من قبل، ولكن بصفتى شخص يعانى من ضعف فى جهاز المناعة، أريد أن أستمر فى التعرف على الطرق العديدة التى يمكننى بها حماية نفسى والآخرين.. وفى الحقيقة أنا لم أقصد أبدا الإساءة إلى أى شخص بكلماتى، وأنا ممتن جدا لجميع العاملين فى الخطوط الأمامية والأطباء والعمل الجبار الذى قاموا به خلال هذا الوقت " .