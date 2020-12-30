شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد فارس الدراما.. صور تنشر لأول مرة من الحياة الخاصة لأحمد عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز اليوم الموافق 30 ديسمبر بعيد ميلاده ال 65 حيث ولد فى مثل هذا اليوم من عام 1955 بحى محرم بك بالاسكندرية.

أحمد عبدالعزيز اسم من ذهب فى عالم الدراما، فهو فارسها الذى حملها على أكتافه وقدم أشهر روائعها فى عصرها الذهبى خلال ثلاثة عقود بدأت فى الثمانينات، وهو أحد أشهر وأهم من قدموا الدراما التاريخية والدينية إلى جانب الدراما الاجتماعية، وكانت الشوارع تخلو من المارة أثناء عرض مسلسلاته، كما كان بطل العمل الرمضانى الأهم خلال فترة تخطت الـ 30 عاما.

وقدم أحمد عبدالعزيز العديد من الأعمال التى تتحدى الزمن، ولا يمل المشاهد من متابعتها حتى لو أعيد عرضها عشرات المرات وكأنها سبائك ذهب تزداد قيمتها كلما مر الزمن، ومنها «الوسية، ذئاب الجبل، المال والبنون، مين مايحبش فاطمة، سوق العصر، السيرة الهلالية، الفرسان».. وغيرها مئات الأعمال التى تعد علامات فى تاريخ الدراما المصرية.

وكان الفنان الكبير النجم الأول وفتى أحلام الفتيات خلال فترة التسعينات، ولكنه عرف بالتزامه وأخلاقه، وارتبط بقصة حب مع الكاتبة الصحفية دينا شرف الدين وقت أن كانت طالبة فى السنة الأولى بكلية الإعلام، حينها كانت تتدرب فى التلفزيون فى أحد البرامج وذهبت لإعداد حلقة من البرنامج مع فريق عمل مسلسل المال والبنون والتقت بالفنان أحمد عبدالعزيز صدفة، وشعر الفنان الكبير بانجذاب إليها من أول نظرة.

وبعد أول لقاء تقدم لخطبتها واستمرت الخطوبة ثلاث سنوات حتى تخرجت دينا شرف الدين من الجامعة وتزوجا فور إعلان النتيجة، ليكون زواجهما حدثاً تناولته معظم الصحف والمجلات التى تابعت أخبار النجم فتى أحلام فتيات مصر وتصدرت صور الزفاف أغلفة أشهر المجلات.

وفى عيد ميلاد فارس الدراما ينشر الخليج 365 مجموعة من الصور تنشر لأول مرة من زفاف وعقد قران الفنان أحمد عبدالعزيز والكاتبة الصحفية دينا شرف الدين، ومن الحياة الخاصة لفتى أحلام بنات التسعينات.



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