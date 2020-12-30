شكرا لقرائتكم خبر عن اشرف زكي وروجينا.. فيديو نادر لخطوبة الثنائى بعد تصدرهما التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشرف زكي​ وروجينا تصدرا تريند جوجل، بعد احتفال الفنانة بعيد ميلاد زوجها اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وتوجيه رسائل غزل وحب له، وبعد تصدرهما التريند، أعيد انتشار فيديو نادر من حفل خطوبتهما بحضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم محمد هنيدى، سمير غانم، محمد رياض، وغيرهم من النجوم.



اشرف زكي

وقالت الفنانة روجينا فى لقاء سابق ببرنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس: "بعد الخطوبة اتخانقنا جامد أنا وأشرف بسبب انى رقصت كتير"، مضيفة: "حدف ليا الدبلة وفسخنا، بس تانى يوم اتصالحنا علطول ولا كأن فى حاجة حصلت"، وقال أشرف زكى: "وقت الخطوبة جه أشرف عبد الباقى قالى عندى مسرحية وهبعتلك فقرة للخطوبة، جه مطرب شعبى بعته أشرف اترسم عليا أوى، ولما شاف فرقة حسن الأسمر وفرقة مدحت صالح داخلين قال هفضل قاعد، والحمد الله كل اللى عزمناهم جم".

اشرف زكي يصف زوجته روجينا برفيقة الكفاح

وأكد أشرف زكى خلال برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى، أن زوجته روجينا رفيقة الكفاح وحب عمره ودائما تسانده، حيث قال: "روجينا رفيقة الكفاح فى كل حاجة، قعدت نقيب 5 سنين روجينا قعدت فى البيت 4 سنين عندها محطة مهمة فى حياتها هى مسلسل مع سبق الإصرار والفضل يعود لمحمد سامى والكاتب أيمن سلامة".

اشرف زكي وروجينا