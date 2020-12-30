شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى عن وفاة حاتم على بالقاهرة: الفن الحقيقى وطن لأصحاب الأوطان المسلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة بشرى على رثاء المخرج السورى حاتم على، الذى رحل عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 58 عاما، والذى ترك العديد من الأعمال المميزة والتاريخية التى اشتهر بها في الدراما العربية.

وكتبت بشرى عبر حسابها الشخصى على فيس بوك، قائلة:" القاهرة ليست غربة لحاتم أوغيره ممن رحلوا على أرضها القاهرة هى هولوجرام حضن الوطن لحين العودة للديارحتى وأن لم يعودوا، أما الفن الحقيقى فهو وطن لأصحاب الأوطان المسلوبة والمحتلة ظاهريا أوباطنيا..لم يمت حاتم غريبا فى القاهرة بل سوريا هى من افتقدت صعود روح حاتم لخالقها من أرضها نتيجة التغريب والسلب المجهول المعروف ..الله يرحمه و يرحم اللى زيه و تبقى سيرته من خلال اخلاصه فى اعماله ".



بشرى

بدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.

وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و"كأنه امبارح" بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق، وأخيراً "أهو دا اللى صار" بطولة روبى وأحمد داود ومحمد فراج.

وفي عالم المسرح كتب حاتم علي ثلاث مسرحيات بالتعاون مع المخرج المسرحي زيناتي قدسية بعنوان الحصار. كما كتب مسرحية "حكاية مسعود" التي أخرجها زيناتي قدسية لصالح فرقة القنيطرة. أما أعماله المسرحية التي كتبها فهي: "مات 3 مرات" عام 1996، و"البارحة- اليوم- وغدًا" عام 1998، و"أهل الهوى" عام 2003.