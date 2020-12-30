شكرا لقرائتكم خبر عن "فى وداع 2020".. أحمد أمين يحكى 12 درسًا تعلمه من العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع الفنان أحمد أمين، عام 2020 برسالة عبر فيها عن الدروس التى استفادها من هذا العام، وغرد على حسابه بـ "تويتر"، قائلا، "تعلمت من 2020 دروس بتكون بديهية جدا ومليون شخص نصحك بيها.. بس لما بتتحط في موقف مؤثر في حياتك بتتعلم الدرس ده بطريقة أوضح وأقوى.. فأنا قررت في 2020 إن كل ما اتعلم حاجة من موقف اكتبها.. المهم حاولت ألخصها".



احمد امين على تويتر

وسرد الفنان أحمد أمين، مجموعة من الدروس التي تعلمها فى العام الحالى:

1- إن الأحلام اللي بترسمها لو أنت مصدق فيها يبقى هتتحقق .. حتى لو كانت وقت ما بترسمها تبدو هبل أو خيال.

2- إن الواحد مش هايستفيد أي حاجة لما يبقى مهموم بالشغل لدرجة الحزن أو الاكتئاب بدعوى إنى شخص مسؤول وبحب شغلي.. بالعكس.. لو بتحب شغلك خليك بشوش واستقبل كل تفصيله فى المشروع بإيجابية وعامل كل الأطراف على أننا فى مركب واحدة.. وده نتيجته طلعت مبهرة.



جانب من الرسالة



رسالة احمد امين

3- إن الواحد مش مسؤول عن نتائج الشغل.. يعني النجاح والفشل فعلا مش بإيدينا.. اللي بأيدينا الاجتهاد والمحاولة.. وده برضه مريح نفسيا إن بعد كل تجربة تراجع نفسك.. عملت اللي عليك.. لو ايوه يبقى كمل فى اللى بعده وطنش النتائج.

4- إن الكرم وحب الخير للآخرين بيعمل لك مكانة خاصة عند الناس وبيصنع لك غلاف حماية من المشاكل ما تعرفش جاى منين.. حاجة إلهية كده.

5- إن أى فريق لو فيه شخص واحد بيصدر طاقة سلبية يبقى لازم يمشي من الفريق حتى لو كان هو أشطر واحد وهداف الفريق وعبقرى زمانه.. الشغل مع ناس ايجابيين وبشوشين هيطلع نتائج من الفريق كله أعظم بكثير من جو الشكوى والبكا أو الإحباط والسلبية.



احمد امين

6- إن الواحد لو اختار فريق كويس يشتغل معاه ببساطة هيركز فى شغله أكتر وهيظهر فى أحسن حالاته بمجهود طبيعى.

7- أن الترفع عن المطالبة بصغائر المكاسب يفتح لك أبوابا من الخير لم تكن تحلم أن تطلبها..

8- أن التواصل والتوثيق الكتابى في أدق التفاصيل يقلل من كم ونوعية المشاكل التى تواجه أى مشروع.

9- أن مراجعة النيات والمقاصد والأهداف قبل أى قرار أو خطوة يهون عليك مرارة الندم.. وبالبلدى بينور لك طريقك.

10- أن الانصياع عاطفيا وراء شكاوى الناس يصيبك بالغم والبطالة.. الناس تعشق الشكوى.. وعليك أن تظهر لهم دوما أنك منشغلا بحالك.. اهرب بلباقة.. ولا تترك نفسك فريسة لأمراضهم.

11- التطور مش أنك تموت نفسك ولا تتفرم في العمل الشاق.. التطور ببساطة هو الاستمرار رغم الفشل.. إنك تقدر ترجع.

12- أن كتابة المذكرات يوميا أحد وسائل الاتزان النفسى.. واختراع عبقري هاتكلم عنه كتير بعدين لأنه كان من أسباب تغير حياتى فعلا.

واختتم الفنان أحمد أمين، رسالته قائلا: "في النهاية يا رب تكون السنة اللي جايه أحلى من اللي فاتت.. ولو حد عنده درس خده السنة دي يا ريت يقوله ونستفيد.. وكل سنة وانتم طيبين".