شكرا لقرائتكم خبر عن تمنوا موتها وإصابتها بكورونا.. حملات تنمر جديدة على رانيا يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح التنمر ضد المشاهير من نجوم الفن والإعلام واحد من المشاكل واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعى، ولا تمر حادثة وفاة أو تهنئة بمناسبة دينية أو وطنية يشارك فيها فنان أو فنانة بتعليق ما، إلا ويلاحقهم المتنمرون وأصحاب الأفكار المتطرفة، وهذا ما وثقته النجمة رانيا يوسف، بجانب من معانتها مع ظاهرة التنمر خلال نعيها المخرج الراحل حاتم على، والتهنئة بمناسبة رأس السنة الجديدة.



رانيا يوسف على تويتر

ونشرت النجمة رانيا يوسف، على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، جانبا من تعليقات المتنمرين، على نعيها حاتم على وتمنوا لها الوفاة، وخلال تهنئتها بمناسبة العام الجديد واجهت بعض التعليقات التى تمنت لها أمنيات سيئة فى العام الجديد وإصابتها بفيروس كورونا.

وعلقت الفنانة رانيا يوسف، على هذه التعليقات قائلة: "دى عينه بسيطه جدا من اللى بشوفه يوميا عالسوشيال ميديا للأسف، ناس تدعي الدين والتدين وكلها مواضيع مختلفة يعنى خبر موت يتمنوا فيه الموت لشخص آخر وخبر عن قضيه تحرش يعللون بأن السبب الملابس وخبر تهنئيه بالعيد يتهمونى انى عدوة الدين".

وتعد رانيا يوسف من أكثر الفنانات إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، سواء بتصريحاتها فى البرامج التليفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة، أو ملابسها الجريئة فى جلسات التصوير أوعلى السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية، وكان لرانيا نصيب كبير من تصدر تريند جوجل وتويتر مرات عديدة على مدار عام 2020 الذى قارب على الإنتهاء، ومع نهاية العام ننشر أبرز التصريحات الصادمة للفنانة رانيا يوسف فى 2020.

ومن تصريحاتها التي جعلتها تتصدر التريند لمدة أسبوع، عند حديثها عن فيروس كورونا على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائى "أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أى ظرف، البنى آدم اتخلق فى الغابة كان بيحارب الديناصورات، إحنا مش هنحارب الكورونا؟، هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية".