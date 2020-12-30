عمر صباغ يختتم 2020 بنجاح جديد مع ناصيف زيتون

متابعة بتجـــــــــرد: يختتم المؤلف الموسيقي عمر صباغ العام 2020 بنجاح جديد مع طرح أحدث أعماله الموسيقية، في تعاون جديد له مع الفنان ناصيف زيتون بأغنية “كذبة ورا كذبة”.

الأغنية صدرت في الساعات الماضية وحققت انتشارًا واسعًا كما تصدّرت قائمة الأكثر تداولًا في لبنان وعدد من البلدان العربية.

وتلقى عمر صباغ مع إطلاق أغنية “كذبة ورا كذبة” مئات التعليقات والرسائل الإلكترونية التي أعرب من خلالها المتابعون عن إعجابهم بالأغنية والإبتكار في الموسيقى الذي يحدثه عمر مع كل أغنية جديدة تصدر له، فاتفق الأغلبية على أنه نجح في تقديم أغنية بستايل جديد وصورة مغايرة ومختلفة عن كل الأغاني التي قدّمها في السابق.

هذا النجاح الذي حققه عمر صباغ منذ اللحظات الأولى على إصدار الأغنية، ما هو إلا دليل على ارتقاء الموسيقى التي يقدّمها إلى مرحلة استثنائية في الإبداع الفني، هو الذي قدّم في مشواره أعمالاً راقية لأهم نجوم الوطن العربي وأثبت عن جدارة أنه الرقم الصعب في عالم التوزيع الموسيقي.

نفيد بالذكر أن أغنية “كذبة ورا كذبة” من كلمات فادي أبو خليل وألحان سليم سلامة وتوزيع عمر صباغ.